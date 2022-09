Lyt til artiklen

Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza blandt vilde fasaner ved både Herlufmagle og Ruds Vedby på Sjælland.

Derfor advarer de nu om, at sygdommen kan sprede sig.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Vurderingen fra deres side er, at der er risiko for, at jægere og andre, der har deres gang i naturen, slæber den alvorlige virus med hjem til enten deres egne eller andres fjerkræ.

Og hvis det sker, så kan det få alvorlige konsekvenser.

»Hvis danske erhvervsbesætninger rammes skal dyr i tusindvis aflives af myndighederne. Til skade for både dyrevelfærd og samfundsøkonomien. Sygdommen er kun sjældent set hos mennesker,« skriver den.

»Netop på den del af Sjælland ligger flere store kalkunfarme. Her måtte Fødevarestyrelsen sammen med Beredskabsstyrelsen en af de første dage i januar 2022 rykke ud og aflive 60.000 kalkuner. Dyr i smittede besætninger aflives både for at forhindre smittespredning og for at undgå unødig lidelse. Samtidig lukker dansk eksport til lande uden for EU, når først Danmark erklærer fugleinfluenzaudbrud.«

Derfor er Sten Mortensen, der er veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen, også ude med en klar opfordring til alle der har kontakt med fjerkræ.

»Alle, der har kontakt med både hobbyhøns og professionel fjerkræavl, skal tænke sig om, når de har været i naturen – enten på en gåtur, på jagt eller har håndteret fasaner til udsætning. Fordi der er stor risiko for, at de kan slæbe smitten med ind i hønsegården eller produktionshallen.«

Sker det, kan udgifterne til myndighedernes aflivning af for eksempel høns, ænder og kalkuner, desinfektion af bygninger og tabet af eksportindtægter tælles i millioner af kroner.