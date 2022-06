Lyt til artiklen

Du må ikke tage kød og ost med hjem fra lande uden for EU.

Sådan lyder advarslen fra Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse udsent onsdag formiddag.

Og skulle der være danskere, der ellers gerne ville have taget en bøf med hjem fra en rejse til Sydamerika, så skyldes advarslen, at man kan være årsag til spredning af sygdom herhjemme:

»Du risikerer at blive den, der importerede mund- og klovesyge, svinepest eller en anden smitsom husdyrsygdom til Danmark,« skriver Fødevarestyrelsen desuden.

Det skyldes, skriver man, at flere lande kæmper med udbrud af afrikansk svinepest og mund- og klovesyge.

Sygdommene kan smitte fra fødevarer til dyr, men er ikke farlige for mennesker.

»Rammes Danmark af bare en af disse sygdomme, vil det få store konsekvenser for dyrevelfærden og koste store summer til blandt andet aflivning af dyrene og i tabte eksportindtægter,« skriver Fødevarestyrelsen.

I samme ombæring fortæller Fødevarestyrelsen, at man fra onsdag vil være tilstede ved flere af Toldstyrelsens kontroller i danske lufthavne.

Her vil man i samarbejde med Toldstyrelsen kontrollere, om rejsende til Danmark medbringer ulovlige fødevarer fra lande uden for EU. Hvis man finder animalske varer, vil de blive beslaglagt til destruktion.

Fødevarestyrelsen har allerede fået placeret plakater i danske lufthavne med budskabet om, at det er forbudt at medbringe kød og ost til Danmark fra lande uden for EU – og man pointerer, at det er muligt at smide de pågældende varer ud i lufthavnen, inden man går igennem tolden.