Ingefærshots er de seneste år blevet meget populære og fremføres ofte som et noget nær vidundermiddel, der kan afhjælpe alverdens sundhedskvaler – blandt andet morgenkvalme hos gravide.

Men nu er det slut for gravide. Fødevarestyrelsen går nemlig ud med en decideret advarsel mod de populære shots, hvis du har en baby i maven.

Det sker, efter DTU Fødevareinstituttet har foretaget en række test af ingefær for Fødevarestyrelsen.

Resultaterne får Fødevarestyrelsen til at råbe vagt i gevær.

For meget ingefær kan føre til abort, viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Foto: Katrine Damkjær Vis mere For meget ingefær kan føre til abort, viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Foto: Katrine Damkjær

»Årsagen er, at rotteforsøg viser, at et stort indtag af ingefær kan øge risikoen for abort. Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvilke indholdsstoffer det er i ingefær, som påvirker graviditeten,« skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Selvom undersøgelserne ikke konkret peger på, hvad det er i ingefær, der øger risikoen for abort, gør Fødevarestyrelsen kort proces:

»Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at man ikke indtager ingefærshots eller kosttilskud med ingefær, hvis man er gravid eller prøver på at blive det,« skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

Fødevarestyrelsen skriver dog samtidig, at man som gravid godt kan bruge ingefær som krydderi til maden – det skal bare ikke indtages i for store mængder.