Fødevarepriser, der rammer det højeste niveau nogensinde, gør det sværere og sværere at få pengene til at række, når indkøbskurven skal fyldes.

Men hvor meget vil priserne på madvarer, såsom en af danskernes favorit leverpostejen, egentlig komme til at stige?

Netop det spørgsmål har Berlingske stillet Kristian Kornerup Jensen, der er Stryhns Gruppens administrerende direktør.

Hos Stryhns oplever de, ifølge direktøren, en krisetid, hvor allerede det sidste halvår i 2021 har bragt udfordringer med sig. En sammensuriet af både corona, stigende energipriser og krig i Ukraine gør, at de samlede omkostninger stiger.

Kristian Kornerup Jensen, Stryhns Gruppens administrerende direktør. Vis mere Kristian Kornerup Jensen, Stryhns Gruppens administrerende direktør.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik steg producentpriserne med 35 procent i marts.

Og den stigning gør, at prisen på de varer, som danskerne hver dag finder i køledisken, fortsat vil sige. Heriblandt leverpostej fra Stryhns.

Men hvor meget?

»Jeg vil skyde på, at det i det første halvår udmønter sig i en prisstigning på cirka 20-25 procent fra fødevarebranchen ind imod detailbranchen. Og det vil nok udmønte sig i en prisstigning fra detail ind mod forbrugerne på cirka ti procent. Det er cirka det, vi vil se, i forhold til hvordan det typisk hænger sammen.«

Sådan lyder et estimat på prisstigningen fra Kristian Kornerup Jensen til Berlingske.

Han afviser, at de ti procent, som forbrugerne måske kommer til at skulle betale mere, vil ryge i producenternes pengetank. Ifølge direktøren kæmper Stryhns derimod med at inddække deres omkostninger.

Finansministeriet kom 21. marts med en forudsigelse om, at inflationen i Danmark vil ramme et sted mellem 3,9 og 5,5 procent i år.