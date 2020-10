Medierne har videregivet forkerte oplysninger om kompensationsordningen for minkavlere, fremgår det af et tweet, som fødevareminister Mogens Jensen har delt lørdag aften.

'Det er simpelthen forkert,' skriver han om mediernes dækning.

Det har længe stået rundt omkring i danske medier, at de minkavlere, som skal kompenseres for, at staten afliver alle deres mink af frygt for coronasmitte, kun får 20 procent af kompensationen, hvis der er påvist smitte på farmen.

'Minkavlere, der vil miste deres besætning i kampen mod COVID-19, får ikke kun 20 procent i økonomisk erstatning, hvis deres farm er konstateret smittet, som det fremgår i flere medier,' lyder det fra Mogens Jensen.

Sådan ser det ud, når Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen er ude for at aflive minkavlernes dyr. Foto: Henning Bagger

Sammen med sit tweet deler han en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Her står der, at ifølge erstatningsordningen får alle minkavlere samme erstatning for det mistede tab på salg af minkenes skind. Det gælder, uanset om deres besætning er smittet med COVID-19 eller ej.

Der står videre, at ikke-smittede besætninger får 100 procent erstatning for skind og det ekstra tab på avlsdyr som følge af aflivning, mens smittede besætninger får 100 procent erstatning for dyrenes skind og 20 procent i erstatning for tabet af avlsdyr.

Det betyder, at en smittet besætning samlet set får en erstatning, der er 18 procent lavere end erstatningen for en ikke-smittet besætning, skriver ministeriet.

Sådan ser forklaring ud illustreret af Miljø- og Fødevareministeriet. Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

»Ordningen har eksisteret i mere end 30 år og er den samme, som fx gælder for landmanden, hvis dyr skal aflives pga. fugleinfluenza eller kogalskab. Det er derfor vigtigt at pointere, at princippet for erstatning er ens for alle - uanset hvilke dyr man har,« siger Charlotte Vilstrup, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen.

B.T. har tidligere skrevet om Thorbjørn Jepsen, der nægtede myndighederne adgang til sin farm, så de til sidst måtte tvinge sig adgang med en boltsaks.

Det gjorde han, fordi han ikke var tilfreds med at få de 20 procent i kompensation, som han mente, han ville få.

Efter problemer med coronasmitte på flere minkfarme har myndighederne besluttet, at samtlige mink på 150 farme i landet, skal aflives, hvilket svarer til omkring 1,5 millioner dyr. Det er primært i Midt- og Nordjylland, at man afliver avlernes mink.