Endnu et navn er blevet tilføjet til Ukraines liste over internationale krigssponsorer.

Denne gang er der tale om fødevaregiganten Nestlé, der laver alt fra modermælkserstatning til den berømte chokoladebar KitKat.

Det fremgår af en meddelelse fra NACP (Ukraines Nationale Agentur for Forebyggelse af Korruption, red.)

Beslutningen om at tilføje Nestlé til listen begrundes med, at selskabet – på trods af den russiske aggression mod Ukraine – 'fortsat opererer i Rusland'.

»Mere end 7000 ansatte arbejder hos Nestlé i Rusland. Dette er en væsentlig støtte til terrorstatens økonomi,« skriver NACP i meddelelsen om beslutningen.

Selv reagerer Nestlé i en meddelelse, hvor fødevaregiganten skriver, at de siden krigens udbrud drastisk har reduceret deres tilstedeværelse i Rusland, samt at man har standset al ikke-nødvendig import og eksport til og fra landet.

»Når vi ser fremad, er vores prioritet i Ukraine fortsat at beskytte vores medarbejdere og deres familier. Vi vil fortsætte med at drive vores aktiviteter, hvor det er sikkert, som en del af vores forpligtelse til at tjene lokalbefolkningen. Derudover vil vi fortsætte med at give fødevaredonationer hele året for at hjælpe befolkningen i Ukraine,« skriver Nestlé.

Nestlé er med tilføjelsen således nummer 45 på listen over det, Ukraine kalder for krigssponsorer.

På listen er der i forvejen flere velkendte mærker som Pepsi og tobaksgiganten Philip Morris, men ellers er den primært domineret af kinesiske virksomheder.

Det har ikke direkte nogen juridiske konsekvenser for selskaber at ryge på listen, men skal ifølge Ukraine sætte et klart signal til det globale samfund om, hvorvidt de ønsker at bidrage til Rusland, lyder det.