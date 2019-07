Eksperter søger at lokalisere smittekilden bag et salmonellaudbrud, der har gjort 23 danskere syge.

En sjælden type salmonella har gjort 23 danskere syge.

Der er tale om en bakterie af typen Salmonella Coeln, og smittekilden er endnu ikke fundet.

De syge bor over hele landet, og det drejer sig om 13 kvinder og 10 mænd. Halvdelen af dem har været indlagt på hospitalet.

- Det er en type, vi ikke ser så tit, måske to til fem tilfælde om året. Så når der optræder 23 tilfælde i løbet af en måned er det en usædvanlig situation, siger seniorforsker Steen Ethelberg, Statens Serum Institut.

Det reelle antal danskere, der kan være ramt af infektionen, er formentlig højere.

- Der vil være flere danskere, der har haft den her type. Vi registrerer kun de allermest syge. Dem der går til læge og bliver undersøgt, og hvor salmonella bliver påvist.

- Vi plejer at sige, at der nok er 10 gange så mange, som dem vi kender til, siger Steen Ethelberg.

Statens Serum Institut arbejder tæt sammen med Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU om at prøve at finde smittekilden og stoppe udbruddet.

- Vi interviewer de syge og spørger, hvor de har været, og hvad de har spist. Så lykkes det som regel at finde et mønster.

- Men lige med det her udbrud er det ikke lykkedes os at finde en fællesnævner endnu. Så vi fortsætter efterforskningen, siger Steen Ethelberg.

De ramte personer har ikke været ude at rejse, før de blev syge. De kender ikke hinanden og har ikke deltaget i fælles begivenheder.

Så mistanken retter sig mod, at de er blevet syge efter at have spist den samme fødevare.

Da der er syge over hele landet, er det formentlig en fødevare, som sælges bredt.

Der findes over 2000 forskellige typer af salmonella.

Salmonella Coeln er dog hverken værre eller mildere end andre former for salmonella.

- Man bliver ikke mere syg af Salmonella Coeln end andre typer salmonella, siger Steen Ethelberg.

Symptomerne er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og måske kvalme og opkast.

Sygdommen kan vare fra få dage til flere uger. I sjældne tilfælde, hvor salmonella giver blodforgiftning, kan man blive syg i længere tid.

I 2018 blev der registreret 1067 tilfælde af salmonella i Danmark.

Cirka halvdelen af tilfældene var erhvervet ved rejser til udlandet.

/ritzau/