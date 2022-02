Efter en hård fødsel har mange førstegangsfødende nok sat pris på de to dage med hjælp, omsorg og gode råd, som de kunne få fra personalet på sygehuset.

Men det er altså slut i en periode for førstegangsfødende, der skal føde på Aarhus Jordemoderpraksis på Aarhus Universitetshospital.

De bliver nemlig sendt en dag før hjem, fordi antallet af coronasmittede presser personalet.

»Vi har så massiv en smitte med coronavirus blandt personale, som er den primære grund til, at vi må prioritere opgaverne og blandt andet sende de førstegangsfødende tidligere hjem. Derudover er der også mange flere gravide, der er smittede, og de er mere tidskrævende at passe,« siger Jannie Dalby Salvig, der er ledende overlæge på Aarhus Jordemoderpraksis.

Hun fortæller, at de forsøger at holde de førstegangsfødende i de to dage i alle de situationer, hvor det er muligt, men det kan blive nødvendigt at bryde med så mange smittede.

»Det er bestemt ikke noget, vi er hverken stolte af eller ønsker os. Men det er de muliges kunst i forhold til at mangle så meget personale,« siger Jannie Dalby Salvig.

Hun understreger dog, at førstegangsfødende, der har haft et kompliceret forløb eller fødsel, selvfølgelig ikke bare sendes hjem.

»Vi laver en individuel vurdering. Vi sender kun dem hjem, hvor vi vurderer, det er forsvarligt. Det sker bestemt ikke på rutine, og vi laver hele tiden en vurdering, om det er fagligt forsvarligt eller ej,« fortæller Jannie Dalby Salvig.

Desuden gør Aarhus Jordemoderpraksis sundhedsplejen opmærksom på, at den førstegangsfødende bliver sendt tidligere hjem. Det kan være, så de eksempelvis kan få hjælp til amning, som der typisk ikke er tid til det første døgn.

Den midlertidige løsning med færre dage på familieafsnittet gælder fra fredag 11. februar og resten af måneden.

»Det er nødvendigt lige nu, men vi håber, at perioden bliver så kort som muligt,« afslutter Jannie Dalby Salvig.