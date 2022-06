Lyt til artiklen

Der er store problemer på fødegangen i Roskilde.

DR skriver, at der er så maget mangel på personale, at Overlægerådet og Yngre Læger i Region Sjælland har sendt et såkaldt bekymringsbrev til Roskilde Sygehus.

»Hvis ikke der er en læge til stede i Roskilde, så er det jo for eksempel ikke muligt at lave et akut kejsersnit. Og kan man ikke lave akut kejsersnit, så kan man slet ikke have fødsler,« siger formand for Overlægerådet i Region Sjælland, Bjarne Hjaltelin, til DR.

På afdelingen ser det lige nu sådan ud, at hele 40 procent af jordemoderstillingerne og 60 procent af speciallægestillingerne ikke er besat. Bliver det ved sådan, så frygter lægerne, at det hele vil kollapse, og at man vil mangle personale som for eksempel speciallæger på daglig basis.

9. maj 2022 indgik regeringen og støttepartier en aftale om, at der skal ansættes 100 flere i jordemoderstillinger landet over. Det skulle sikre bedre vilkår for fødende kvinder.

Jordemoderforeningen kommenterede dengang den nye aftale i en kritisk tone.

Man mener, der er brug for dobbelt så mange, hvis der i fremtiden skal være garanti for, at en kvinde i fødsel altid vil blive mødt af en jordemor med ledige hænder, når hun tropper op på fødegangen.

»Vi har regnet os frem til, at der nærmere er brug for 200,« siger Lis Munk, formand i Jordemoderforeningen til Ritzau.