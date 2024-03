Fodboldtrøjefredag har slået sidste års rekord og indsamlet knap 4,5 millioner kroner mod børnekræft.

Danske Spil og Børnecancerfonden har fredag slået indsamlingsrekorden på den årlige "fodboldtrøjefredag".

Indtil videre er der indsamlet 4.435.513 kroner til kampen mod børnekræft. Det oplyser Nikolas Lyhne-Knudsen, der er administrerende direktør i Danske Spil.

- Det er fantastisk. Det er vi glade for. Vi regner også med, at beløbet stiger yderligere, siger han.

Indsamlingen er nemlig åben 14 dage endnu, og en tredjedel af pengene plejer at komme i dagene efter fodboldtrøjefredag.

- Vi håber, at det samme vil ske i år, siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

Fodboldtrøjefredag blev afholdt første gang i 2019 internt i Danske Spil efter inspiration fra "Football Shirt Friday", der afholdes årligt i England.

- Det blev en succes, og alle var glade for det. Derefter besluttede vi at brede det ud og få endnu flere med. Mange virksomheder og fodboldklubber er kommet med. Støtten og det, der bliver samlet ind, vokser også, siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

I 2023 deltog 233 virksomheder, og der blev indsamlet fire millioner kroner.

Danske Spil og Børnecancerfonden opfordrer til, at man på fodboldtrøjefredag tager sin yndlingsfodboldtrøje på og derefter afholder festlige begivenheder på arbejdspladsen eller med venner og familie.

- Men det vigtigste ved fodboldtrøjefredag er selvfølgelig, at man donerer penge til det gode formål, nemlig børnekræft, understreger Nikolas Lyhne-Knudsen.

Det kan man gøre på MobilePay, mens man fejrer dagen ved eksempelvis at dele et billede af sig selv iført sin yndlingsfodboldtrøje på sociale medier.

- Idéen er at finde en måde, som folk synes er sjov og festlig. På den måde kan man skabe opmærksomhed omkring Børnecancerfonden og børnekræft. Det er på en måde lidt som at slå to fluer med ét smæk, siger han.

Alle de indsamlede penge går ubeskåret til Børnecancerfondens arbejde.

/ritzau/