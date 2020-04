DBU's lokalunioner håber at kunne åbne for fodboldtræning i amatørklubberne fra 11. maj.

Breddefodboldklubberne må vente mindst tre uger endnu, før de kan genoptage træningen.

Sådan lyder det i en opfordring med overskriften: "Fodboldklubber bør holde fast nu: Vent med aktiviteterne". Den er underskrevet af alle Dansk Boldspil-Unions lokalunioner og offentliggjort på DBU's hjemmeside.

Mandag aften tilpassede Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) sine anbefalinger og meddelte, at idrætsforeninger kan starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontakt, så længe myndighedernes øvrige krav også overholdes.

Flere superligaklubber træner eksempelvis med spillerne i små grupper, men DBU's lokalunioner ønsker ikke, at amatørfodboldspillerne følger i de fodspor.

- Selv om fodbold er en udendørs aktivitet, og selv om nogle i iveren efter at komme i gang med fodbolden igen mener, at man godt kunne sætte gang i træningen i mindre grupper på landets fodboldbaner, så er vi altså nødt til at holde fast nu.

- Vi vil alle sammen meget gerne i gang, og vi arbejder derfor hårdt på, at der kan blive åbnet for fodbold igen fra 11. maj, men det skal naturligvis være forsvarligt og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Lars Albæk, formand for DBU Bredde.

DBU's næstformand, Bent Clausen, ønsker ikke, at de mange frivillige ledere og trænere i fodboldklubberne skal være ansvarlige for, at der bliver trænet i grupper af op til ti personer, og at det bliver med øvelser uden kropskontakt.

- Desuden er langt hovedparten af fodboldbanerne i Danmark kommunale anlæg, som for tiden er lukkede, påpeger Bent Clausen.

Ændringen af anbefalingerne for udendørsaktiviteter er eksempelvis godt nyt for tennisspillere og golfspillere.

/ritzau/