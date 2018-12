Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Stort slagsmål i København

50-60 fodboldfans røg onsdag aften i totterne på hinanden i det indre København. Et par franske fodboldfans er kommet lettere til skade. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin tidligt torsdag morgen. Der er ingen anholdte i sagen.

Sådan så det ud, da FC København i oktober mødte SK Slavia Praha i Telia Parken. Onsdag aften røg fans i totterne på hinanden efter holdets kamp mod franske Bordeaux. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

Theresa May overlever gyserafstemning

Storbritanniens premierminister, Theresa May, overlevede onsdagens tillidsafstemning i sit konservative parti. Dermed har hun vundet lidt arbejdsro til at få en brexitaftale på plads, mener forsker. Modstanden mod Mays aftale består dog stadig, påpeger støttepartiet DUP.

Den britiske premierminister Theresa May. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Skolereform har ikke gjort eleverne fagligt dygtigere

Elevernes resultater til eksamen og de nationale test stagnerer. Samtidig viser rapporter, at folkeskolen i vid udstrækning ikke er lykkes med at gennemføre centrale dele af skolereformen fra 2014. Selv succeshistorien om elevernes motion vakler nu, skriver Jyllands-Posten.

Folkeskolereformen fra 2014 har behov for et tjek, da flere mål ikke er blevet opfyldt. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

10.900 personer mister ret til dagpenge med nyt opholdskrav

10.900 a-kassemedlemmer står til at miste retten til dagpenge fra årsskiftet, når de nye regler om opholdskrav ventes at træde i kraft. Det fremgår af et svar, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt til Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen.

Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, opfordrer regeringen til at trække lovforslag om opholdskrav for dagpenge tilbage. (Arkivfoto) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kun fire ministerier opfylder egne mål for flygtningeelever

Det går trægt for regeringen med at indfri sine egne forventninger for ansættelser af flygtningeelever på den såkaldte IGU-ordning. Det viser en aktindsigt, som Information har fået hos Moderniseringsstyrelsen.

Tolke nægter at melde sig ind i nyt samarbejde med politiet

Ringere kvalitet af tolkearbejdet og risiko for at retssikkerheden svækkes. Det frygter en gruppe på flere hundrede tolke og oversættere bliver konsekvensen, efter at Rigspolitiet har hyret et privat firma til at stå for tolkebistanden, skriver Politiken.

