»Humøret skal gerne være det sidste, vi mister.«

Anders Husted og Ole Sørensen er nogle af de omkring 8.000 danskere, der er ramt af Parkinsons syge. Men de er også meget mere end det. De er nu en del af et helt særligt hold, som hver uge trodser dårlig balance og muskler, der ikke makker ret.

»Det er rart at komme ud blandt nogen, der fejler det samme,« siger Anders Husted.

For halvandet år siden, da den 61-årige mand fik sin Parkinsons-diagnose, så fremtiden ellers ikke så lys ud. Han var tæt på at udvikle depression, og det var svært at se det positive i livet som syg.

Vennerne Ole Sørensen (th.) og Anders Husted (tv.) får sygdommen på afstand, når de spiller fodbold. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Vennerne Ole Sørensen (th.) og Anders Husted (tv.) får sygdommen på afstand, når de spiller fodbold. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

»Alting var negativt,« siger han.

Anders Husted har svært ved at bevæge sin højre arm og synker en smule sammen, når han går.

Han opdagede sygdommen ved, at han rystede på hænderne, og konen var begyndt at spørge ind til, hvorfor han ikke længere brugte sin højre hånd.

Han har – med hjælp fra sin ven 62-årige Ole Sørensen – formået at vende livet 180 grader.

Anders Husted har stadig godt styr på bolden, selv om han er syg med Parkinsons. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Anders Husted har stadig godt styr på bolden, selv om han er syg med Parkinsons. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

Det var nemlig Ole, der foreslog Anders, at han skulle starte på fodboldholdet FC Parkinson. Et hold, der har til huse i Aalborg, og som består af 12 ældre herrer, der en gang om ugen trækker i træningstøjet.

»Det har været rart at komme ud blandt nogen, der fejler det samme, og som kan forstå en. Så kan vi tale om vores symptomer, og hvad vi ikke kan. Der er ikke så mange hemmeligheder,« siger Anders Husted.

Den 61-årige mand var ellers meget i tvivl, om han ville være i stand til at kunne spille fodbold, som han gjorde engang.

Men alle fordomme er skudt til hjørne. Og det er derfor, han nu kan sige, at humøret gerne skulle være det sidste, han mister.

Der spilles for at vinde på FC Parkinson. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Der spilles for at vinde på FC Parkinson. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

»Det er da voldsomt frustrerende, at det, vi kunne engang, det kan vi ikke mere. Det er noget, man skal lære at leve med,« siger Anders Husted.

Og selv om mændene sommetider har svært ved at holde balancen eller ikke lige rammer bolden træfsikkert, så er der ingen tvivl om, at det stadig handler om at vinde, fastslår de begge nærmest i kor.

Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme.

Ca. 8000 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen.

Gennemsnitsalderen er 61 år, når diagnosen stilles, men sygdommen optræder også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20'erne.

Parkinsons sygdom er en kronisk lidelse, der langsomt tiltager. Man mister flere og flere af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin. Dopamin er nødvendig for at få kroppen til at bevæge sig som ønsket.

Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men ved et optimalt behandlingsforløb kan langt de fleste personer forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen. Parkinsons sygdom fremtræder forskelligt fra person til person. Hovedsymptomer: Rysten

Muskelstivhed

Langsomme og træge bevægelser Kilde: Parkinsonforeningen

»Der er ikke nogen, der vil tabe. Det er noget af det eneste, der stadig er intakt,« griner de.

I videoen her på bt.dk kan du se de to mænd spille en træningskamp.