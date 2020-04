En stor gruppe udsatte børn har haft det hårdt under coronakrisen, vurderer Red Barnet og Børns Vilkår.

Det vil være en stor hjælp for udsatte børn, hvis kommunerne hurtigst muligt vender tilbage til den normale hverdag.

Især tilsyn med opholdssteder, samtaler med udsatte børn og medicinudlevering til børn med diagnoser som angst er vigtige at begynde på igen, mener organisationen Børns Vilkår.

- Overskriften på vores ønsker er, at vi så vidt muligt skal normalisere de tilbud, samfundet normalt har, siger Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl.

Udmeldingen kommer, oven på at Folketingets partier natten til fredag aftalte at lave initiativer, der støtter socialt udsatte børn og unge. Aftalen er en del af den gradvise åbning af Danmark under coronakrisen.

Børns Vilkår er ikke inviteret til en konkret snak med regeringen. Men organisationen er i løbende dialog med myndighederne, understreger direktøren.

Børneorganisationen Red Barnet skal tale med socialminister Astrid Krag (S) på mandag.

Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen vil på mødet også understrege, at det er vigtigt for de udsatte børn, at samfundet kommer tilbage til normalen hurtigst muligt.

Og her kan simple ting som fodboldtræning gøre underværker.

- Hvis man kommer fra familier, hvor far og mor ikke får sagt: "Hov, nu er det tirsdag, og der er fodbold", er der risiko for, at børnene ender med at falde ud af de fællesskaber, de er en del af, fordi de har været væk så længe, siger hun.

Coronakrisen har gjort livet hårdt for en stor gruppe udsatte, vurderer Red Barnet.

Derfor mener Johanne Schmidt-Nielsen, at lærere og pædagoger bør være mere opmærksomme på børn, der har det skidt. Og at kommunerne bør lave mere opsøgende arbejde end normalt.

- I mange familier har man oplevet, at konfliktniveauet har været højt, og at de problemer, der normalt er, er blevet forstørret på grund af isolationen, siger hun.

Det er også noget, Børns Vilkår har lagt mærke til. Ifølge organisationens direktør skyldes det især, at kommunerne på grund af coronakrisen har stoppet kontakten til de udsatte børn.

- Rigtig mange børn og unge er blevet svigtet, fordi kommunerne har stoppet de initiativet, der var i gang. Man har aflyst samtaler med børnene og den sagsbehandling, der måske skal til for at løse en vanskelig situation i familien eller på et opholdssted, siger Rasmus Kjeldahl.

/ritzau/