Det kan øge smitterisiko at dele værnemidler, og derfor undrer FOA sig over, at der sker i visse kommuner.

Der bliver gamblet med sikkerheden, når ansatte i botilbud i nogle kommuner skal dele visirer med kollegerne.

Det mener Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand i fagforbundet FOA for social- og sundhedssektoren.

- Man laver en unødig risiko for at sprede smitte til andre borgere, men også til sig selv og egen familie, og det er der ikke nogen grund til, siger han.

FOA er det blandt de største fagforbund i landet og repræsenterer offentligt ansatte inden for blandt andet social- og sundhedssektoren.

Reaktionen fra FOA kommer, efter at DR har spurgt landets 98 kommuner, om de ansatte i botilbuddene har personlige visirer, eller om de skal deles om dem.

78 af dem svarer, at de ansatte ikke deler. Tre kommuner har ikke svaret på spørgsmålet, mens fem har oplyst, at de ikke har botilbud.

De resterende 12 kommuner i rundspørgen deler i større eller mindre grad visirer, fremgår det af undersøgelsen.

Kommuner må selv vurdere, om ansatte skal have personligt visir eller ej, men Statens Serum Institut (SSI) kalder det hensigtsmæssigt at have sit eget.

Hvis værnemidler ikke bruges eller rengøres korrekt, kan det øge risikoen for at smitte sig selv eller andre, har overlæge ved SSI Brian Kristensen tidligere oplyst.

I Assens Kommune bliver der delt visirer, viser DR's rundspørge. Her påpeger kommunen dog, at der er fokus på at få gjort visirerne rene, og at der er både en brugs- og rengøringsvejledning til dem.

Men det er alligevel en risiko at løbe, mener Torben Klitmøller Hollmann, der ville foretrække, hvis kommunerne sørgede for at indkøbe flere visirer, så de ansatte kunne få hvert deres.

- Man kan lige så godt være på den sikre side. Der er ingen grund at gamble hverken med vores medlemmer eller borgernes sikkerhed i forhold til Covid-19. Jeg synes bare, man skal have hvert sit. Det er dog det nemmeste, siger han.

Covid-19 er den sygdom, man kan udvikle efter smitte med coronavirus. Over 13.000 er blevet bekræftet smittet med coronavirus i Danmark, heraf er der registreret 611 dødsfald.

Kommunernes Landsforening (KL) ønsker ikke at udtale sig om sagen, men påpeger, at kommunerne overholder retningslinjerne.

/ritzau/