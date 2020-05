Flere ansatte i social- og sundhedssektor er usikre på, hvornår de skal bruge værnemidler, lyder det fra FOA.

Ansatte i sundheds- og ældresektoren har svært ved at opfylde retningslinjerne om at bruge værnemidler, når de er i tæt kontakt med borgere under coronakrisen.

Det viser en undersøgelse, som fagforeningen FOA har lavet blandt sine medlemmer.

Af undersøgelsen fremgår det, at knap halvdelen af de adspurgte social- og sundhedsansatte den seneste uge har været i tæt ansigtskontakt med borgere uden at bære visir eller maske.

Ifølge Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand i FOA, kan det skyldes, at der er uklarheder omkring brug af værnemidler.

- Der er nogle steder, hvor de er i tvivl om, hvordan retningslinjerne er. Sundhedsstyrelsen har også lige ændret retningslinjer, så der kan godt være et lille efterslæb.

- Men det er jo ledelsens opgave at sørge for, at medarbejderne er klædt på, siger han.

Derudover er der også nogle medarbejdere, som oplever, at der er decideret mangel på værnemidler på arbejdspladsen.

Og det undrer sektorformanden, da Kommunernes Landsforening (KL) og regionerne, som står for at få værnemidler ud på arbejdspladserne, siger, at der er "fyldt op".

/ritzau/