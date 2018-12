Flere steder i landet er for øjeblikket ramt af flere fnattilfælde, end man normalt ser.

For eksempel oplever Aarhus Universitetshospitals Afdeling for Hud- og Kønssygdomme en stor stigning i antallet af patienter, som kommer, fordi den første behandling, de har fået hos egen læge, ikke har fået has på hudsygdommen

Normalt får Skejby Sygehus en henvendelse om måneden, men det tal er nu steget til flere henvendelser om ugen.

»Vi får en del henvendelser fra læger og patienter i øjeblikket,« fortæller ledende overlæge på hospitalets Afdeling for Hud- og Kønssygdomme Mette Deleuran til Aarhus Stiftstidende.

»Og det er kun toppen af isbjerget, der kommer omkring os,« siger hun, der dog ikke vil kalde det for en epidemi.

Fnat forårsages af fnatmiden. En 0,25 mm stor mide, som kun kan ses, hvis man bruger lup.

Hvis man bliver smittet, er et af symptomerne stærk kløe over hele kroppen. Man ser især udslættet i den tynde hud imellem fingrene, på selve fingrene, på albuerne, brystet og i skridtet.

Hvis man har mistanke om at være smittet med fnat, skal man straks søge egen læge.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk kan man læse meget mere om hudsygdommen fnat.

Også i Svendborg Kommune på Fyn mærker man en stigning i antallet af fnattilfælde.

Vejstrup Efterskole i Svendborg Kommune har ifølge Fyns Amts Avis sendt eleverne på forlænget weekend i den første weekend i december. Det var et forsøg på at komme et fnatudbrud til livs.

I den første uge af december var i alt seks skoler og institutioner i kommunen ramt.

