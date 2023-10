Der foretages hver dag hundredtusindvis af Bitcoin-transaktioner – og dét kræver store mængder strøm.

En FN-rapport påpeger nu, at såkaldt Bitcoin-mining sluger mere elektricitet end de fleste lande forbruger.

'Mining' er en teknisk proces, der bruges til at verificere transaktionerne med den populære kryptovaluta, og den udføres af kraftfulde computere.

Fra 2020 til 2021 konsumerede Bitcoin mere end 173,42 terawatt-timer i elektricitet, lyder det i rapporten.

Det svarer til en 27.-plads blandt verdens mest el-forbrugende nationer. Eller til at brænde 84 milliarder pund kul, står der i FN-rapporten.

Skulle man kompensere for det, ville det kræve, at man plantede 3,9 milliarder træer, lyder det videre. Et areal, der næsten svarer til Danmark.

Ifølge FN bruges der i høj grad fossile brændstoffer til at forsyne bitcoin-mining.

Bitcoin var den første kryptovaluta, der blev opfundet, og den mest anvendte.