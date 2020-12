En militær flyveleder risikerer nu fængsel efter at være mødt op på arbejde med en meget høj promille.

Den 60-årige mand blev mistænkt for at være beruset og blev tilbageholdt af bevogtningstjenesten, da han mødte op på sit arbejde på Flyvestation Skrydstrup i april, skriver Jydske Vestkysten.

Da han ved middagstid den dag fik taget en blodprøve, viste det sig, at han ifølge anklageren, havde en promille på 2,62.

Anklagemyndigheden oplyser, at de går efter en fængselsstraf til flyvelederen. Der har dog aldrig været en lignende forseelse indenfor militæret.

Arkivfoto af et kampfly fra flyvestationen Skrydstrup. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Arkivfoto af et kampfly fra flyvestationen Skrydstrup. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er den første. Jeg kan ikke finde noget praksis i vores eget system på sådan noget her. Der findes lidt i det civile system, så det er usædvanligt,« siger militæranklager Ida Kjærgaard Pedersen til avisen.

Som militær flyveleder sidder man i tårnet på en flyvestation og sørger for at koordinere de indkommende og udgående fly på flyvepladsen.

I Skrydstrup har man blandt andet den danske samling af kampfly stående, som den 60-årige mand altså var med til at få landet sikkert.

På sundhed.dk kan man læse, at en promille på over to procent ofte medfører opkastninger og nogle gange kan medføre bevidstløshed.

Hvis man rammer de tre procent kan det i yderste tilfælde være dødeligt.

Den tilladte promille for at køre bil i Danmark er 0,5, hvorfor den 60-årige flyveleder også er tiltalt for spirituskørsel, da han angiveligt kørte sig selv på arbejde.