Hvis du i løbet af formiddagen omkring 11-tiden befandt dig i København, så spottede du måske det store hjerte, der hang højt over hovedstaden.

Fire fly havde nemlig valgt at udforme et hjerte i røg højt over Københavns corona-ramte gader. Ifølge en af idemændende bag hjertet var der en klar årsag.

»Vi ville gerne sige tak til sundhedspersonalet, der yder en stor indsats for tiden,« siger 58-årige Per Andersen fra flyveteamet RVators til B.T.

Sammen med tre andre piloter - og et femte fly til at filme fra luften - hang Per Andersen onsdag formiddag i luftrummet over København for at sige tak til sundhedspersonalet.

Udsigten fra det ene fly undervejs på turen fra Roskilde til København. Foto: RVators Vis mere Udsigten fra det ene fly undervejs på turen fra Roskilde til København. Foto: RVators

»Vi har gået og snakket om, hvordan man kunne sige tak på en anderledes måde,« siger han og fortsætter:

»Vi har forsøgt med et hjerte tidligere, da vi fløj over Distortion sidste år for at sige farvel til Master Fatman, men der var ikke særligt mange, der så det dengang,« siger Per Andersen.

Derfor valgte Per Andersen og en række af de andre fritidspiloter fra RVators - efter aftale med flyveledelsen i Kastrup - at begive sig 600 meter op over Rådhuspladsen, hvor det én gange én kilometer store hjerte har sit centrum.

»Vi fløj ruten to gange. Den første gang i 600 meter, men det blev ikke så koordineret, så vi forsøgte en gang til, denne gang i 800 meters højde, fordi vores kameramand ville have det højere op,« siger Per Andersen og tilføjer:

De fire fly med den efterfølgende røg, der til sidst dannede hjertet over Rådhuspladsen. Foto: RVators Vis mere De fire fly med den efterfølgende røg, der til sidst dannede hjertet over Rådhuspladsen. Foto: RVators

»Og det blev meget bedre, selv om vinden gav lidt problemer,« siger han.

58-årige Per Andersen fra Ballerup, der til dagligt arbejder som IT-direktør, fortæller, at der i alt var fem fly i luften, da hjertet skulle udformes i luften over København. Fire fly, der stod for røgen, og et fly endnu højere oppe, der skulle filme ned på flyveformationen oppefra.

»Vi kunne godt have gjort det med to fly, men vi ville sikre os, at røgen var så tyk som muligt, så derfor tog vi fire afsted,« siger Per Andersen.

Ifølge Per Andersen gennemførte de formationsflyvningen med en hastighed på 110-120 knob, svarende til omkring 200 km/t og med en afstand mellem vingespidserne på blot to meter.