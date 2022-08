Lyt til artiklen

»For os kan det hurtigt blive kritisk.«

Sådan siger Pernille Gjede, pressechef på Bornholms Hospital, efter at strejken i øens lufthavn nu er i gang på sin fjerde dag.

For arbejdsnedlæggelsen i Bornholms Lufthavn rammer ikke kun almindelige flypassagerer:

60 til 70 bornholmske patienter, som mandag skulle have været med flyet fra Bornholms Lufthavn, kan ikke komme af sted, skriver TV 2.

Derfor har Trafikstyrelsen også understreget vigtigheden af at få fly på vingerne.

Der er tale om patienter, der skulle over Østersøen for at komme til behandling eller undersøgelser.

Ifølge TV 2 Bornholm forsøger hospitalet i stedet at få blodprøver og andre prøver med færgen via Ystad og til København.

Det er også et problem for hospitalet, at noget af personalet skulle have været med flyet fra København.

(Arkivfoto) Foto: Patrick Pleul Vis mere (Arkivfoto) Foto: Patrick Pleul

Pernille Gjede opfordrer alle patienter, der har en tid på Bornholms Hospital mandag, at de stadig møder op.

»Patienterne skal stadig møde op, så vil vi forsøge at finde en løsning. Men vi kan selvfølgelig ikke udelukke enkelte aflysninger,« siger hun til TV 2 Bornholm.

Fredag nedlagde medarbejderne i bagagehåndteringen arbejdet i protest over fastkørte lønforhandlinger med ledelsen.

De strejkende medarbejdere blokerede lørdag morgen for, at andre medarbejdere kunne åbne lufthavnens sikkerhedstjek. De strejkende har mistanke om, at sikkerhedsreglerne ikke overholdes, hvis lederne overtager arbejdet.

Over for Bornholms Tidende afviser 3F-tillidsrepræsentant for de strejkende medarbejdere Christina Lintrup, at der skulle have været en aktion mod de medarbejdere, der ville møde mandag.

Hun siger, at de strejkende medarbejdere »på det kraftigste« gerne vil understrege, »at der absolut ikke er nogen, der er blevet mobbet, chikaneret eller truet«.

Søndag oplyste luftfartsselskabet DAT og Trafikstyrelsen, at der var stablet et nødberedskab på benene til at åbne lufthavnen mandag.

Men mandag morgen er virkeligheden en anden:

Alle afgange af aflyst. Der var planlagt fem afgange til København og en til Billund. Den anden vej skulle der komme syv fly fra København og et fra Billund.