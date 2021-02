Senest tre timer efter ankomst til en dansk lufthavn skal flyselskaber videregive passagerinfo til styrelse.

Fra et fly lander i en dansk lufthavn, må der maksimalt gå tre timer, før luftfartsselskabet har videregivet oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det gælder oplysninger om navn, telefonnummer samt fly- og pladsnummer.

Kravet gælder fra onsdag 24. februar. Oplysningerne skal bidrage til at opspore coronasmitte hurtigere.

Det skriver Transportministeriet på sin hjemmeside.

- Det er ikke mindst vigtigt set i lyset af nye, mere smitsomme varianter af covid-19, som blandt andet kan komme ind i Danmark via flyrejsende.

- Det er derfor afgørende, at Styrelsen for Patientsikkerheds opsporingsenhed hurtigt får adgang til de nødvendige oplysninger om passagerer om bord på et fly, så styrelsen kan komme i kontakt med nære kontakter, hvis der viser sig at have været en smittet med om bord, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

Selskaberne skal sende oplysningerne til styrelsen på mail.

Oplysningerne skal senest videregives klokken 8 den efterfølgende dag, hvis et fly ankommer efter klokken 19.

/ritzau/