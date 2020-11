Til trods for at alle ikke-nødvendige rejser til Portugal frarådes, så sender det jydske rejseselskab DAT om knap en uge gæster til den portugisiske ø Porto Santo.

Det skriver JydskeVestkysten, der har talt med ejer og direktør i DAT, Jesper Rungholm.

»Vi sælger jo "bare" en flybillet til Portugal. Det er ikke anderledes, end det SAS, KLM og Lufthansa gør hver dag, og de flyver også til nogle af de værste steder, når vi taler corona. Men jo, så har vi gjort opmærksom på turen. I bund og grund er det primært for at provokere. Det er derfor, vi har sat det op, som vi gjorde,« siger Jesper Rungholm, der mener, politikerne kunne gøre mere for rejsebranchen, hvis de ville.

DAT vakte opsigt, da de i begyndelsen af måneden reklamerede for rejsen til Poto Santo, som de kaldte 'Sikker ferie i en coronatid.'

Dengang fremgik det i en pressemeddelelse, at DAT fokuserede på en sikker destination, test og god plads om bord.

”Rejsevejledninger skal tages seriøst, men det er ikke seriøst at dømme hele lande ude, når der er regioner eller øer, som har situationen under kontrol,” skrev flyselskabet dengang.

Flere blev forundrede og forargede over initiativet, skriver JydskeVestkysten.

Men alligevel er 40 procent af de 111 sæder på flyet solgt, og det betyder, at turen bliver gennemført i næste uge med mindre, Portugal pludselig indfører nye restriktioner, fortæller direktøren, der er helt tryg ved at sende gæster afsted.