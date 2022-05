Lavprisselskabet Easyjet har problemer.

Så store problemer, at de er nødsaget til at aflyse 200 afgange torsdag.

Det oplyser flyselskabet selv.

Det er IT-problemer, som aflyste flyafgange, som skulle have fløjet mellem klokken 14 og 16 dansk tid.

»Vores team af it-specialister arbejder på at gendanne systemerne så hurtigt som muligt,« sagde Easyjet i en erklæring.

»Vi beklager ulejligheden og vil gerne takke kunderne for deres tålmodighed, mens vi arbejder på at løse dette så hurtigt som muligt.«

I alt er fire afgange fra Københavns Lufthavn blevet aflyst og en enkelt afgang fra Mallorca, som skulle have landet i København.

»Vi kan bekræfte, at Easyjet har aflyst fire afgange fra København,« oplyser Københavns Lufthavn til B.T.

B.T. har snakket med Claus Andersen, som havde forventet, at hans kæreste kom hjem fra ferie. Men på grund af aflysninger, så må han se langt efter det.

»Min kæreste og hendes søn står i Palma på Mallorca og kan ikke komme hjem. De har ikke fået ombooking eller kompensation for noget som helst.«

Ifølge Claus Andersen, så fik personalet bare besked på at tage hjem uden at have meddelt noget til de strandede passagerer. Og det vækker stor forargelse hos Claus Andersen.

»Nu har de været nødsaget til at købe fly til Barcelona, som lander klokken 23 også skal de vente på det næste fly til København. Så de er først hjemme i København i morgen klokken 07.«

B.T har forsøgt at få en kommentar fra Easyjet, men det har endnu ikke været muligt.