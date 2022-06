Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det går godt for flysatsningen Fournais Aviation, der tilbyder skræddersyede privatflyvninger. Rigtig godt endda.

For andet år i streg kan virksomheden, der er stiftet af finansmand Kim Fournais, nemlig prale af at levere endnu et positivt årsresultat.

Faktisk det bedste år til dato, skriver erhvervsmediet Finans.dk

I år lyder flyselskabets resultat nemlig på lige knap 1,5 millioner kroner, hvilket er en del højere målt med sidste års resultat og dermed ny rekord.

I 2020 lød overskuddet kun på beskedne 48.000 kroner, men det blev således året, hvor flyselskabet kunne præsentere det første overskud i virksomhedens historie.

Fournais Avation er et flyselskab, der tilbyder skræddersyede privatflyvninger, som især forretningsrejsende gør brug af.

Selskabets flåde består dog kun af et enkelt fly - et Pilatus PC-12/47E, der har plads til ti personer. Men ifølge mediet har virksomheden planer om at udvide forretningen med flere fly.

Flyselskabet er ejet af Kim Fournais, der er administrerende direktør i Saxo Bank, og hans partner Johannes Rovsing.

I 2020 købte den tyske milliardær Alexander Knauf sig dog også ind i selskabet.