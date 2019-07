Et eftersøgningshold har efter lang tids søgen fundet rester af en nedstyrtet flymotor i Grønlands indlandsis.

En danskledet ekspedition i Grønland har endelig fundet det, den i to år har jagtet på et 15 kvadratkilometer stort område af den grønlandske indlandsis.

Fire meter nede i isen tæt ved meterbredde gletsjerspalter dukkede målet for ekspeditionen endelig op: en 150 kilo tung del af en havareret flymotor.

Den stammer fra en Airbus A380-800-flyvemaskine, som på vej fra Paris til Los Angeles af ukendte årsager tabte sin motor på vej hen over Grønland.

Vragdelen skal hjælpe den danske og franske havarikommission med at kaste lys over, hvad der forårsagede ulykken, som heldigvis ikke kostede menneskeliv.

Flyet kunne fortsætte med de tre tilbageværende motorer og sikkerhedslandede senere i Canada.

Også for ekspeditionsleder Kenneth Mankoff, der er seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, fik historien en lykkelig slutning.

Han beskriver med reference til Hermann Melvilles roman om Moby Dick den forsvundne motordel som sin "hvide hval".

- Det er klart, at det var en stor forløsning for os alle at se motoren dukke frem af isen.

- Vi har måttet bruge flere år og flere forsøg på at lykkes. Og da vi havde brugt de første seks måneder på at lede uden at finde noget som helst, blev jeg klar over, at det kunne blive meget vanskeligt, siger han.

Foruden at have tilbragt sammenlagt 13 uger i Grønland har Mankoffs team foretaget test af udstyret i Island, Schweiz, Sverige og Danmark.

Arbejdet er sket i samarbejde med en lang række eksperter fra blandt andet Aarhus Universitets Hydrogeofysiske Gruppe, som byggede en skræddersyet eftersøgningsrobot til formålet.

Alt i alt er der tale om en opgave, der efter Kenneth Mankoffs vurdering giver ny viden om, hvordan man finder forsvundne objekter i de kolde og ubefolkede områder omkring Arktis.

- Det er før lykkedes at finde hele flyvemaskiner fra Anden Verdenskrig i indlandsisen, men jeg er ikke bekendt med, at man har fundet noget i den her størrelse, som samtidig er lavet af titanium, som er meget sværere at opdage end andre metaller.

- Hvad det kommer til at betyde for fremtidige eftersøgninger, er svært at sige, men vi kommer selvfølgelig til at lave en videnskabelig rapport, som andre kan få glæde af, siger han.

Den forsvundne motordel ligger i en hangar og skal snarest muligt afleveres til eksperter, der skal analysere den og de øvrige rester af motoren.

/ritzau/