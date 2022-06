Lyt til artiklen

I sidste uge kom det frem, at SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark har varslet strejke.

Nu har de flymekanikere i SAS, der er organiseret under Dansk Metal, varslet en sympatistrejke.

Det skriver DR.

Mens en eventuel strejke fra de omkring 1.000 SAS-piloter vil kunne begynde fra 29. juni, er flymekanikernes strejke sat til tidligst at kunne begynde fra 5. juli.

Ifølge DR vil det kunne ramme moderselskabet SAS og datterselskabet SAS Connect, som har mange ruter i Danmark, mens et andet datterselskab, SAS Link, ikke vil blive ramt.

»Hele stridens kerne går på, at SAS har oprettet to bemandingsbureauer på henholdsvis Connect og Link, hvor de har indgået nogle konkurrerende og billigere overenskomster,« siger Keld Bækkelund Hansen, der er Dansk Metals forbundssekretær, til mediet.

Piloternes overenskomst med SAS udløb i 1. april, og siden da har parterne forhandlet – men uden resultat.

I sidste uge varslede piloterne, at de nu vil gå i strejke.

Det er selvfølgelig muligt, at piloterne og SAS når til enighed inden da.

I sidste uge beskrev Ritzau, at den potentielle konflikt mellem SAS og piloterne kommer, mens SAS-ledelsen kæmper med at gennemføre en redningsplan for selskabet.

Den inkluderer blandt andet, at der skal skaffes flere milliarder fra salg af nye aktier, og samtidig skal der spares på omkostninger i selskabet – herunder fra medarbejderne.