Hvis man har penge til gode hos Primera Air, der mandag aften er gået konkurs, skal man ikke forvente at få en erstatning.

Det er Gustav Frederik Thybos, der er i direktør i firmaet 'Flyhjælp', der hjælper danskere med kompensationssager i forbindelse med flyrejser, vurdering.

Han mener, det er ligegyldigt, om man er kunde hos Flyhjælp, Air Help eller et helt tredje firma.

»Uanset hvilket firma, man er repræsenteret af, bliver man ikke bedre stillet. Min vurdering er derfor, at udsigterne til erstatning ser dårlige ud,« siger Gustav Frederik Thybo til B.T.

Gustav Frederik Thybo fortæller, at Flyhjælp har talt 4420 kunder op, der står til at miste 12,6 mio. kroner som følge af konkursen hos Primera Air.

Selvom udsigterne til erstatning ser skidt ud, forsikrer Gustav Frederik Thybo, at man i Flyhjælp vil gøre sit bedste for at kunderne får den bedst mulige behandling.

»Først og fremmest sender vi en besked ud til vores kunder, vi vil svare på opkald, redegøre for situationen og herefter tage stilling til, om man er berettiget til erstatning eller ej,« fortæller Gustav Frederik Thybo.

Gustav Frederik Thybo understreger også, at Flyhjælp vil lægge billet ind på erstatning, når det endelige konkursbo skal gøres op.