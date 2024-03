"Ekstrem voldsudøvelse" i Gaza får Flygtningenævnet til at åbne for, at ansøgere kan få opholdstilladelse.

Forholdene i Gaza er præget af en "sådan ekstrem generel voldsudøvelse", at der er en reel risiko for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Der er derfor grundlag for at give opholdstilladelse efter udlændingeloven til ansøgere fra Gaza.

Det skriver Flygtningenævnet i en pressemeddelelse.

Konventionens artikel 3 forbyder tortur og fastsætter, at ingen må underkastes tortur, vanærende behandling eller straf.

Beslutningen betyder, at statsløse palæstinensere fra Gaza, der har været under beskyttelse eller bistand fra UNRWA, som udgangspunkt vil skulle meddeles opholdstilladelse.

UNRWA er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten.

Der verserer samlet fire sager i Flygtningenævnet vedrørende ansøgere fra Gaza.

Nævnet har givet opholdstilladelse i alle fire sager, lyder det.

Ansøgerne vil som udgangspunkt få opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stykke 1.

Her gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, hvis udlændingen er omfattet af Flygtningekonventionen.

Konventionen skal sikre, at alle, der er på flugt fra uholdbare situationer i deres hjemland, kan få beskyttelse og ophold i et andet land.

Flygtningenævnet henviser desuden til, at ansøgere på grund af de generelle forhold i Gaza ikke vil kunne modtage beskyttelse og bistand fra UNRWA.

Den igangværende krig i Gazastriben brød ud, efter at den militante palæstinensiske Hamas-gruppe 7. oktober 2023 trængte ind i Israel.

Ved Hamas' angreb på Israel blev 1200 dræbt og 240 taget som gidsler.

Cirka halvdelen af gidslerne er blevet løsladt.

Det er uvist, hvor mange af de øvrige der stadig er i live.

Ifølge Gazas Hamas-kontrollerede myndigheder har krigen kostet flere end 30.000 mennesker livet.

/ritzau/