På Vordingborg Kaserne og i Aabenraa har der i fire år stået teltlejre til flygtninge, men nu pilles de ned.

Og det er endda helt uden at have været i brug.

Det skriver mediet sn.dk

Flygtningelejrene blev oprettet i 2015, da flygtningekrisen var på sit højeste, men nu er situationen en helt anden, og derfor pilles de ned.

»EU står fortsat over for et alvorligt migrationspres fra EU's nabolande. Situationen er dog meget forskellig fra den, vi oplevede i 2015-2016,« siger justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Han tilføjer dog, at man fra regeringens side stadig er bevidste om, at Danmark aldrig skal stå i en situation som i 2015, og derfor kan teltlejrene hurtigt komme op at stå igen, hvis det bliver nødvendigt.

Efter planen skulle teltlejrene have været modtagecentre for tilbageholdt flygtninge, indtil deres identitet og formål med at opholde sig i Danmark var klarlagt.

Tilsammen har de to teltlejre - Vordingborg Kaserne og Søgårdlejren - en samlet kapacitet på cirka 2150 pladser.

Udgifterne til teltlejrene udgør i dag cirka fire millioner kroner om året, og de har tilsammen kostet cirka 65 millioner kroner siden oprettelsen i 2015.

Justitsministeriet oplyser slutteligt, at nedtagningen af de to flygtningelejre starter i juli og vil blive afviklet hurtigst muligt.