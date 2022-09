Lyt til artiklen

Fire rumænske mænd er søndag formiddag blevet anholdt og sigtet for indbrudstyveri.

De fire mænd i alderen 26 til 37 år var på vej ud af landet i en varebil med trailer fyldt med diverse elektronik, professionelt el-håndværktøj, fladskærms-tv, tøj og sko.

Genstande, som politiet formoder stammer fra indbrud, lyder det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

De rumænske mænd nægter sig skyldige, og anklagemyndigheden vurderer mandag om der er grundlag for fremstilling i et grundlovsforhør.

Men de fire mænd er langt fra de eneste, der har forsøgt at flygte ud af landet med tyvekoster.

For to rumænske mænd på henholdsvis 33 og 42 år er lørdag aften blevet anholdt i en varebil på Sønderjyske Motorvej nær grænsen.

Køretøjet var på vej ud af landet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en anden pressemeddelelse.

Anholdelsen blev foretaget af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I varerummet fandt politiet blandt andet professionelt værktøj, der var stjålet fra byggepladser i hovedstadsområdet.

De to rumænske mænd blev søndag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i 15 dage – sigtet for indbrudstyveri. De to sigtede nægter sig skyldige, men ankede ikke varetægtsfængslingen.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere.