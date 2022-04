København var tæt på en alvorlig flyulykke i fredags, lyder vurderingen fra dansk flyekspert.

102 passagerer og personalet kunne ånde lettet op. Det lykkedes for piloten i deres Airbus A320-200 at lande sikkert i København i andet forsøg.

Men i en del af de godt 20 dramatiske minutter, der gik forud for landingen, havde flyet været i store vanskeligheder.

Det vurderer ekspert i flysikkerhed Hans Christian Stigaard, som har kigget på data fra flyet, over for B.T.

Blandt passagererne er Hans Henrik Groth, som over for B.T. har berettet, at det efter det første mislykkede landingsforsøg føltes, som om man »nærmest fløj slalom hen over Københavns Lufthavn, landingsbanen og græsarealerne«.

En anden, Emma Christensen, fortæller, at hun og flere andre fra hendes gymnasieklasse, som var om bord, undervejs overvejede at skrive afskedsbesked til deres forældre.

Begge fortæller desuden om, hvordan flyet lød anderledes end normalt.

Mens Emma Christensen beskriver en konstant hylelyd, siger Hans Henrik Groth, at »det lød, som om der var en eller anden form for mekanisk fejl«.

Hans Christian Stigaard har set B.T.s video af TP754 umiddelbart efter landingen, og han bemærker, at en motorklap på venstre motor står åben.

»Hvis den klap har stået åben under hele flyets go-around, og den har stået og klappet hårdt op og i, så kan det godt være forklaringen på, at passagerer har observeret en anderledes lyd end normalt fra flyet,« forklarer han.

»Men jeg tror ikke, at den åbne klap kan have gjort det vanskeligt for piloten at lave et relativt normalt go-around,« siger Hans Christian Stigaard desuden.

Hans Christian Stigaard. Privatfoto. Vis mere Hans Christian Stigaard. Privatfoto.

Han mener dog, at data fra flyet, hvoraf en del ligger tilgængeligt hos flightradar24, viser, at der efter al sandsynlighed er tale om et langt større problem med den ene motor.

»Ud fra data i ADSB-udskriften (en flight tracker-app, red.), så har det sgu været seriøst. Så har det været tæt på et alvorligt uheld i København,« siger Hans Christian Stigaard.

»Piloten har fløjet tæt ind over husene på Amager, inden han kom op. Det er tydeligt at se på udskriften, at piloten har haft meget svært ved at få den i luften igen efter første mislykkede landingsforsøg,« vurderer Hans Christian Stigaard.

Men da først flyet kommer tilbage op i 1.200-1.300 fod eller cirka 400 meter, ser det ud, som om tingene fungerer igen, vurderer Hans Christian Stigaard.

»Man er i stand til at lave en normal anflyvning og lande i andet forsøg,« konstaterer han.

Der har været ubekræftede meldinger om, at piloten på flyet flere gange under forløbet har kaldt »mayday« i sin radiokommunikation med flyvelederne i Københavns Lufthavn.

Hans Christian Stigaard mener, at der i givet fald nødvendigvis må have været tale om et mere alvorligt problem.

»Hvis piloten har kaldt 'mayday', så er det jo, fordi han tilsyneladende har haft svært ved at få både højde og fart på flyet efter den mislykkede landing,« siger Hans Christian Stigaard.

»Men hvis piloten gjorde det, så må Havarikommissionen da melde det ud,« siger han.

Det har Havarikommissionen, der har igangsat en grundig undersøgelse af hændelsen, imidlertid ikke tænkt sig. Uanset om spekulationerne er sande eller ej.

Man ønsker hverken at bekræfte spekulationer om pilotens radiomeldinger eller noget andet om mulige årsager til den specifikke hændelse. Det siger seniorefterforsker i Havarikommissionen Flemming Nielsen til B.T.

Det må vi i stedet vente på – muligvis – at få svar på, når kommissionens rapport udkommer.

Og der kan gå mange måneder, muligvis et år, inden den rapport er færdiggjort, oplyser Flemming Nielsen.