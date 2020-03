På grund af forsyningsproblemer med håndkøbsmedicin til børn gøres flydende panodil nu receptpligtigt.

Lægemiddelstyrelsen indfører nu midlertidige restriktioner på smertestillende håndkøbsmedicin til børn. Flydende panodil og lignende vil fremover kun udleveres mod recept til børn under 10 kilo.

Grunden er situationen skabt af coronavirus, der har medført problemer med forsyningen.

Lægemiddelstyrelsen har bestemt, at det i en foreløbig periode kun er apotekerne, som må forhandle lægemidlet paracetamol i produkter, der er beregnet til børn.

Midlet, der nok mest er kendt i mærker som Panodil, fås til børn i en flydende form og som stikpiller. Hidtil har det været muligt at købe medicinen i en række supermarkeder, kiosker og på tankstationer.

- Der er stort pres på efterspørgslen hos virksomhederne, der producerer medicinen, og COVID19-pandemien er medvirkende årsag til det, siger Thomas Senderovitz, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen.

Mens stikpillerne, som er beregnet til børn mellem 10 og 15 kilo, fortsat kan fås i håndkøb, så kan den flydende medicin kun købes på recept. Og midlet må kun udleveres til børn, der vejer mindre end 10 kilo.

Hvis barnet vejer over 15 kilo, kan man ifølge Sundhedsstyrelsen give barnet paracetamol i tabletform. Dosis er dog lavere end ved voksne, for eksempel må et barn på 15-19 kilo kun få en halv tablet tre gange i døgnet.

/ritzau/