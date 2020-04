Luftfartsbranchen bløder så meget, at der vil ryge 2.000 arbejdspladser, hvis ikke de nuværende corona-hjælpepakker forlænges.

Det vurderer formanden for de ansatte piloter og stewardesser i fagforbundet FPU, Thilde Waast.

»Vi vil gerne beholde vores medlemmers job. Hvis ikke der kommer hjælp, så kan det ende i konkurser og fyringer af medarbejdere. Det vil vi gerne forhindre. Vi vurderer, at 2.000 jobs er i fare,« siger hun.

Udmeldingen kommer, kort efter de to danske flyselskaber Jet Time og Sunclass Airlines kunne meddele, at ‘de er truet på livet’.

10 fly fra Jet Times står lige nu på jorden. Ingen flyver, og det kan koste selskabet livet. Vis mere 10 fly fra Jet Times står lige nu på jorden. Ingen flyver, og det kan koste selskabet livet.

Til B.T. har direktør i Sunclass Airways Torben Østergaard sagt, at selskabet taber én til halvanden million kroner om dagen.

Årsagen er, at al rejseaktivitet er lagt ned på grund af coronavirus.

Nu står alle fly på jorden, og indtægten er et stort nul for både rejseselskaber og flyselskaber.

Piloter og stewardesser er sendt hjem med løn, der dog delvis dækkes af statens lønkompensation.

Det er lønkompensationen, som FPU - der står for Flyvebranchens Personale Union - blandt andet kræver klarhed om. Fortsætter den?

Derfor har fagforbundet sendt sit opråb til fire forskellige ministre, herunder erhvervsminister Simon Kollerup og transportminister Benny Engelbrecht

Fagforbundet ønsker også, at det nuværende kompensationsniveau fra staten på 30.000 kroner skal forhøjes: De ansatte - ikke mindst piloter - har nemlig langt højere lønninger.

For selv at bidrage til en løsning har de ansatte i luftfartsbranchen i gennemsnit sagt ja til at gå 25 procent ned i løn i en periode.

Skal danske luftfartselskaber have yderligere hjælp af staten, så piloter og stewardesser kan beholde deres job?

FPU frygter også, at danske arbejdspladser i flybranchen vil blive overtaget af udenlandske virksomheder, som ser stort på danske overenskomster.

»Luftfart er et mobilt erhverv, hvor det er nemt for udenlandske flyselskaber at etablere sig. Vi har i de skandinaviske lande en tradition for at finde løsninger med blandt andet overenskomster, og det kan blive udfordret. Risikoen er også, at arbejdspladserne går til andre nationaliteter, eller at de helt forsvinder,« siger Thilde Waast.

Udmeldingen kommer, samtidig med at brancheforeningen Danmarks Rejsebureau forudser konkurser på stribe i den danske rejsebranche.

Ifølge en pressemeddelelse er der rejst krav om tilbagebetaling på en milliard kroner fra kunderne for aflyste rejser. Nogle selskaber kan klare sig i nogle uger, andre i nogle måneder, lyder det fra brancheforeningen.

Nedturen i flybranchen har allerede haft konsekvenser. Norwegian i Danmark er gået konkurs, og det har kostet 650 arbejdspladser.

En af udfordringerne for flyselskaberne er blandt andet, at der - på trods af, at flyene står på jorden - stadig er en masse faste udgifter til vedligeholdelse af fly og til de hangarer, der betales husleje til.