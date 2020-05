Norwegian blev tidligere mandag officielt reddet fra konkurs. Redningen betyder, at mange sikkert tænker, hvad det vil koste at flyve med selskabet i fremtiden.

En norsk flyanalytiker tror, at vi vil komme til at se en stigning i flypriserne.

Det skriver TV2 Norge.

»Jeg tror, ​​vi vil se en stigning. De billigste billetter til 100 kroner vil sjældent blive set. Men jeg tror ikke, at flyselskaberne kan fordoble og tredoble deres priser,« siger WinAirs norske flyanalytiker, Hans Jørgen Elnæs, inden han fortsætter:

»Der skal være en balance mellem udbud og efterspørgsel. Så vi skulle sandsynligvis være i stand til at rejse rimeligt med Norwegian, også i fremtiden.«

Analytikeren tror også, at der vil være et snævrere tilbud fra Norwegian, når det kommer til destinationer, som selskabet vil flyve til i fremtiden:

»De vil skære i deres rutestruktur. En række destinationer vil man ikke længere kunne komme til med Norwegian,« siger Hans Jørgen Elnæs.

Aktionærerne i Norwegian har mandag formiddag vedtaget en omfattende kriseplan, der skal redde det hårdt ramte flyselskab.

Ledelsen i flyselskabet har i flere uger arbejdet på at skaffe nok egenkapital til at kunne få statslig støtte fra Norge.

Et afgørende led i redningsplanen har været at få obligationsejerne til at acceptere, at dele af lånet i selskabet bliver lavet om til aktier.

Et sådant skridt vil kunne føre til mere egenkapital for Norwegian, hvilket altså er nødvendigt for, at selskabet kan få statsstøtte fra Norge.

Aktionærerne har stemt 'ja' til alle tre dele: aktieemissionen, konverteringen af obligationsgæld til egenkapital og konvertering af leasingforpligtelser til egenkapital. Det skete med et overvældende flertal. 95 procent stemte for ved alle tre afstemninger.