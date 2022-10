Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et fly fra Lissabon mod København har måttet lande i Nantes efter at have meldt en nødkode undervejs.

Det fremgår af diverse flyradar-værktøjer.

Flyet skulle være nødlandet i Nantes i Frankrig. Det skriver Dagbladet.

Hos Københavns Lufthavn lyder det, at de ikke er bekendt med, om et fly på vej mod København er blevet nødt til at nødlande.

Nødkoden 7700, der bruges ved nødsituationer ombord, er blevet brugt, men den præcise årsag til nødlandingen er fortsat ukendt, skriver Dagbladet videre.

B.T. forsøger at kontakte det portugiske flyselskab.

Artiklen opdateres...