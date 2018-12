I foråret måtte et Norwegian-fly mellemlande i København, så dansk politi kunne hente en gruppe passagerer, der havde opført sig truende. Nu giver en aktindsigt indblik i dramaet om bord på flyet, hvor en amerikansk passager, der tilfældigvis var politibetjent og ekspert i flyterror, greb ind.

Et Norwegian-fly havde forladt lufthavnen i Oslo i Norge 11. marts 2018, da en gruppe berusede passagerer begyndte at genere personalet om bord. Situationen blev så tilspidset, at kaptajnen endte med at afbryde rejsen til München i Tyskland. I stedet landede flyet i Københavns Lufthavn, hvor dansk politi stod klar til at eskortere de otte passagerer ud af flyet.

Hændelsen blev kort beskrevet af norsk TV 2 i foråret, men nu kan flysmart24.no med aktindsigt i en redegørelse fra sagen beskrive det drama, der udfoldede sig i luften.

Kaptajnen skriver om forløbet, at en gruppe personer med arabisk ophav efter afgang begyndte at opføre sig meget aggressivt over for personalet. De fik besked på at falde ned. Gruppen på syv mænd og en kvinde drak alkohol om bord, som de selv havde taget med. Personalet fortalte dem, at det ikke var tilladt.

Kabinepersonalet følte, at situationen var så alvorlig, at de orienterede kaptajnen.

»Jeg gav besked til kabinechefen om, at de skulle have en ny advarsel. Efter nogle minutter kom han tilbage og fortalte, at de nu var endnu mere aggressive. En af dem havde rejst sig og var fulgt efter en kabineansat ned bag i flyet og havde truet ham der,« skriver kaptajnen i redegørelsen ifølge flysmart24.no.

Den ansatte, der blev truet, ringede efter hjælp fra kollegerne via flyets telefonsystem.

En amerikansk betjent

Blandt passagererne sad tilfældigvis en amerikansk politibetjent med speciale i terror på fly, skriver flysmart24.no.

Han havde fulgt situationen, og han rejste sig nu og viste sit legitimationskort til både personalet og gruppen af aggressive passagerer. En af de aggressive passagerer skubbede ham pludseligt, og politimanden »tog straks kontrol over manden«, skriver kaptajnen.

Nu forsvandt en af de andre fra gruppen ud på et toilet. Han kom dog tilbage efter få sekunder. Personalet vidste ikke hvorfor.

»Disse menneskers opførsel var aggressiv, upassende, truende og skræmmende. Det mest skræmmende var, at de optrådte som en gruppe. Da jeg blev kontaktet af kabinepersonalet overhørte jeg en del af samtalen, og jeg forstod straks, at de var meget bange,« skriver kaptajnen.

Han besluttede at afbryde flyveturen og lande i København for at få hjælp.

Frygt for angreb

For at undgå en yderligere eskalering af situationen, oplyste kaptajnen ikke passagererne om landingen i København. Men han bad om at få førsteprioritet til en landing, og på sikker grund i Kastrup blev flyet mødt af seks danske betjente, der fjernede de otte personer fra flyet.

Det var dog ikke nok til at berolige kaptajnen. Han frygtede, at de otte personer bevidst havde fået flyet til at lande, så de kunne forlade det efter at have efterladt en potentielt farlig genstand på flyet.

Alle passagerer blev derfor bedt om at forlade flyet, så det kunne blive undersøgt.

Den ansatte, der var blevet truet, havde det dårligt og blev i København, da flyet atter blev fyldt og satte kurs tilbage mod Oslo.

Københavns Politi oplyser til Berlingske, at de otte personer blev hentet ud af flyet. Da kaptajnen ikke ønskede at anmelde dem, blev de registreret i tilfælde af senere erstatningskrav, og så blev de bortvist fra lufthavnen.

De øvrige passagerer kom til München med et nyt fly dagen efter.