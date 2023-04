Lyt til artiklen

Et fly, der mandag morgen er lettet fra Københavns Lufthavn, har måttet vende om på grund af tekniske problemer.

»Vi har et fly, der er på vej tilbage til os,« bekræfter pressemedarbejder Agnes Jantzen Kreinøe fra lufthavnen over for B.T.:

»Piloten har haft en teknisk indikation i flyet, men udfordringen skulle være løst, og han kan lande normalt.«

Der er tale om et fly fra selskabet Jet Time, der var på vej mod Lanzarote – kaldenummeret er JTD261.

Det havde en planlagt afgang kl. 8.15.

Flyet nåede dog kun at være halvanden time i luften, inden det her kort før kl. 10 igen er landet samme sted, hvorfra det altså lettede tidligere på morgen: I Københavns Lufthavn.

Følger man flyets rute på overvågningssitet Flightradar24, kan man se, at flyet først cirklede nogle gange syd for København.

Herefter fløj det ned mod sydspidsen af Sjælland, inden det tog et skarpt sving mod først vest og siden nordvest op over Fyn.

Jet Time-flyet nåede også til Jylland, hvor det over Kolding drejede om og satte kursen tilbage stik øst mod Københavns Lufthavn.

Pressemedarbejder Agnes Jantzen Kreinøe oplyser, at det er af sikkerhedsmæssige årsager, at JTD261 er vendt tilbage, selvom problemet altså ser ud til at være løst.

Endnu vides det ikke, hvornår de mange gæster ombord i stedet kan komme på påskeferie på Lanzarote.

