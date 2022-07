Lyt til artiklen

For de fleste er dagene med studenterhuen på hovedet fyldt med glæde, lykke og eufori.

Det var de også for 19-årig Aidan Ussing Press. Lige indtil pusten blev taget fra ham.

Vi spoler tiden tilbage til onsdag 6. juli.

Aidan er taget til København for at fejre en veninde fra Oure Kostgymnasium, der ligesom ham selv, er blevet student.

Aidan med sin mor, Anne-Line, og far, Stuart, fra da han blev student.

Festen bliver holdt i den indre by, og lidt over midnat følger Aidan nogle venner, som skulle nå et tog, til Hovedbanegården.

»Så fik han også lidt mad fra McDonald's,« tilføjer hans mor, Anne-Line Ussing fra Strynø.

Med fyldt mave er Aidan igen på vej tilbage til festen, hvor han krydser fodgængerfeltet for grønt på H.C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen.

»Og så kommer en bil susende og banker ind i Aidan i sin højre side. Han bliver kastet op i luften og lander tæt ved kantstenen. Ifølge vidner, jeg har talt med, var det virkelig voldsomt,« fortæller Anne-Line Ussing, der er blevet kontaktet af flere, der var til stede, da hændelsen fandt sted.

Foto fra da Aidan blev indlagt på Rigshospitalet. Vis mere Foto fra da Aidan blev indlagt på Rigshospitalet.

Københavns Politi bekræfter hændelsen til B.T.

»En bilist påkørte kort efter kl. 01.30 torsdag en fodgænger på Rådhuspladsen i krydset H.C. Andersens Boulevard/Vesterbrogade.«

Politiet oplyser desuden, at en patrulje kort tid efter opdagede en bil på Nørre Voldgade, der passede til signalementet.

»Føreren, en 21-årig mand, blev anholdt og er sigtet for blandt andet at flygte fra uheldet, for narkotikakørsel og for kørsel uden førerret,« lyder det fra Københavns Politi.

Aidan Ussing Press bliver indlagt på Rigshospitalet. Han har brækket kæben to steder.

»Det er voldsomt. Knoglen er knækket af det ene sted. Og det vil være risikofyldt at operere, fordi man nemt kan komme til at kappe en nerve, som vil gøre ham lam i den ene side af ansigtet,« fortæller Anne-Line Ussing og fortsætter:

»Men han kan tale igen, sådan lidt mumlende, fordi han er hævet i hele ansigtet. Og har store hævede læber.«

Da hun bliver spurgt ind til, hvordan det er at se sin søn, som på ovenstående foto, bliver der stille i telefonen.

»Jeg bliver ked af det. Det er to unge mænd på nogenlunde samme alder. En, der tager et valg, fordi han skal køre dagen efter – og en anden, der tager valget om at sætte sig ind i en bil påvirket. Og så går det ud over den, der tager den fornuftige beslutning,« fremstammer hun.

Anne-Line Ussing henviser til, at Aidan havde taget et bevidst valg om, at han skulle være ædru til festen, fordi han skulle køre til Fyn næste dag.

»Det er en kæmpe forskrækkelse, og hvordan vi kommer det til livs, ved jeg ikke helt. Jeg er rystet over, hvor galt det kunne være gået.«

Aidan 'slap' med den brækkede kæbe, der dog betyder, at han først kan begynde at tygge om seks uger og igen være fysisk aktiv om tre måneder. Derfor er arbejde og en planlagt rejse til Australien for at besøge sine søskende udsat på ubestemt tid.

Ifølge Anne-Line er han ikke bitter over situationen, men mærker derimod en taknemmelighed over den hjælp og omsorg, som han har mærket fra andre mennesker ved ulykkesstedet – og over at være i live.

Alligevel kommer de begge med en bøn.

»Tænk over de handlinger, du gør, som kan gå ud over dine medmennesker. Og selvfølgelig lad bilen stå, hvis du ikke har kørekørt, taget noget til næsen eller drukket.«

Ifølge Københavns Politi efterforskes sagen stadig, og de har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.