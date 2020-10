Onsdag blev en mors mareridt til virkelighed, da en 21-årig mand i påvirket tilstand kørte hendes femårige pige ihjel. Nu er en forældreguppe fra pigens børnehaven gået sammen om en indsamling til moderen.

»Vi vil gerne sikre, at hun får den hjælp, hun har brug for. Hvis hun f.eks. får brug for yderligere krise- eller psykologhjælp,« siger en af forældrene, Trine Mathilde, som står bag indsamlingen.

Ulykken skete onsdag eftermiddag omkring kl. 16.00, hvor pigen blev kørt ihjel af en flugtbilist i en sort VW Passat på Peter Bangs Vej i Valby, mens hun gik på fortovet med sin mor.

Målet er at indsamle 25.000 kroner, men gerne mere, lyder det fra Trine Mathilde.

Hun har selv en søn på fire år i børnehaven.

»Det er så frygteligt, at det kunne ske,« siger Trine Mathilde:

»Både børn og voksne og pædagoger er ekstremt påvirket. Det er jo mindre børn, vi har med at gøre. De reagerer alle meget forskelligt, nogle reagerer måske først sent i forløbet,« siger hun.

Du kan se insamlingen via dette link.