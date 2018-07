Fluerne sværmer rundt om natten og holder dig vågen. De sætter sig i din mad og spreder bakterier.

I år er vi danskere særlig hårdt ramt af det lille insekt, som generer mange af os grænseløst.

Insekter formerer sig ekstremt, når det er så varmt. Fluer udvikler sig fire gange hurtigere, som de plejer, fortæller teknisk chef hos skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Rentokil, Claus Schultz, til DR.

Normalt går der to måneder fra et flueæg bliver til en voksen flue. Men i den nuværende hedebølge tager det kun to uger. Det giver en fuldstændig eksplosiv vækst i antallet af de små insekter.

En voksen hunflue når at lægge i omegnen af 1.000 æg, før hun dør. I løbet af tre fluegenerationer bliver det til. 500.000 fluer, fortæller skadedyrseksperten til DR.

Fluer lokkes til af fordærvet mad, lort og døde dyr, hvorfor fluerne typisk bærer rundt på bakterier. Derfor kan det også være fristende at holde dem fra at lande på din mad.

»Fluer gnaver ikke maden af og spiser det. Den opløser maden ved at kaste fluebræk op og ned på maden, så den nemmere kan suge det i sig. Så det der med at vifte en flue væk fra sin mad er en rigtig god idé,« siger Claus Schultz.

Fluer klækkes ofte i dyrs afføring, omen hvis du har åbne vinduer, finder de hurtigt vej til dit hjem. Og hvem har ikke det i øjeblikket?