Sol. Næsten ingen regn. Næsten ingen vind, og temperaturer over 20 grader. Efteråret starter med rigtig flot sensommervejr.

Lad bare havemøbler og grill blive stående på terrassen, og der er ingen grund til at pakke short og solbriller væk endnu. Selv om efteråret lurer forude, er der stadig udsigt til dage med dejligt sensommervejr.

Så er du slet ikke klar til efterår og på ingen måde færdig med sol og varme, så fortvivl ikke.

Kalenderen siger, at sommeren er slut, men den første uge af september bliver altså alt andet end efterårsagtig.

»Det bliver en pæn uge med flot sensommervejr og temperaturer over 20 grader.«

Sådan lyder det positive budskab fra vagtchef Steen Rasmussen på Danmarks Meteorologiske Institut søndag aften.

På et tidspunkt tydede prognoserne ellers på, at der kunne være et ubehageligt frontsystem på vej ind over landet midt på ugen. Lige nu ser det dog ud som om, at det går det uden om Danmark og ender ude i Nordsøen i stedet for.

»Men det bliver ikke helt stabilt, og der kan godt komme lidt regn sidst på ugen. Her er risikoen størst i den vestlige del af landet,« siger vagtchefen.

»Alt i alt en rigtig pæn uge,« siger Steen Rasmussen.