Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Måling blandt Venstre-vælgere: Flest peger på Løkke

I en Gallup-undersøgelse blandt Venstre-vælgere er Lars Løkke Rasmussen (V) den Venstre-politiker, flest ønsker at se som formand for partiet. Det skriver Berlingske.

Medie: Aarhus Universitet lod landbruget skrive på oksekødsrapport

Landbrug & Fødevarer og slagterigiganten Danish Crown var med til at udarbejde en rapport om oksekød fra Aarhus Universitet og DTU, som ellers er blevet præsenteret som uvildig forskning. Det skriver Information.

Løkke vil udsætte debat om personer i formandskabet

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, vil ikke acceptere, at partiets næste landsmøde i første omgang skal handle om, hvorvidt han kan beholde sin post. I stedet ønsker Løkke, at landsmødet først fastlægger en klar politisk linje for Venstre, skriver Jyllands-Posten.

Tilsyn måtte stoppe PET i at indhente intime data om personer

Gennem mindst fire år har Politiets Efterretningstjeneste (PET) omgået loven og fisket oplysninger om personer i Danmark fra rådata uden at sikre sig en dommerkendelse først. Det viser en rapport ifølge Berlingske.

Donald Trump aflyser besøg i Polen på grund af orkan

Den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyser et planlagt besøg i Polen i weekenden. Det skriver Bloomberg News. Trump har valgt at blive hjemme på grund af orkanen Dorian, der har kurs mod staterne Florida og Georgia, som torsdag indførte undtagelsestilstand.

De danske virksomheder har fået lettere ved at finde folk

Danske virksomheder har fået lettere ved at finde de ønskede folk til stillinger, de har slået op. Antallet af forgæves rekrutteringer er det seneste halve år faldet til 62.460, hvilket er et dyk på ti procent. Det viser en analyse fra Beskæftigelsesministeriet, skriver Jyllands-Posten.

Ny rumkommando skal sikre amerikanernes dominans i rummet

Præsident Donald Trump har torsdag præsenteret USA's nye rumkommando, SpaceCom. Kommandoen, der hører under det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, får ansvaret for krigsførelse i rummet.

Protestleder i Hongkong meldes anholdt dagen før mærkedag

Protestlederen og aktivisten Joshua Wong er fredag blevet anholdt i Hongkong. Det oplyser Wongs prodemokratiske organisation, Demosistō. 'Han blev med magt tvunget ind i en privat minivan på gaden ved højlys dag', skriver organisationen.

Colombias militær indleder offensiv mod tidligere Farc-oprørere

Colombias præsident, Ivan Duque, siger, at militæret vil indlede en offensiv mod tidligere ledere af den colombianske oprørsgruppe Farc.

