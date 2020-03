Kriminelle skal ikke have mulighed for at udnytte corona-krisen til at komme hurtigt til penge.

De seneste uger har der været eksempler på, at der blev stjålet håndsprit fra hospitaler. Eller at kriminelle udgav sig for at være fra sundhedsvæsenet for at få adgang til folks hjem.

Derfor vil et flertal i Folketinget straffe sådanne forbrydelser ekstra hårdt i fremtiden. Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde onsdag.

- Det er undergravende for vores samfund, hvis kriminelle sår sprækker i den kæmpe indsats, der bliver gjort over hele landet.

- Der er tale om markante strafskærpelser. Der tegner sig et bredt flertal for at gennemføre lovgivningen, siger han.

Desuden skal folk, der forsøger at udnytte de milliardstore støttepakker, der er vedtaget for at hjælpe corona-ramte virksomheder, have en hård straf.

To tredjedele af Folketinget støtter, at det bliver fremsat som hastelovforslag, som endnu er under udarbejdelse. Det ventes fremsat torsdag.

