Et flertal i Folketinget har sammen med regeringen besluttet, at fortsætte reglerne for nødundervisning frem til sommer.

Dermed får skolerne bedre mulighed for at indrette undervisningen efter, hvad den enkelte klasse har brug for efter flere uger med hjemmeundervisning.

Det vil blandt andet få betydning for brug af to-lærer-ordning, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Opdateres...