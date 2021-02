Et flertal kræver valg til Inatsisartut, det grønlandske parlament, efter uro i regeringspartiet.

Et flertal i Inatsisartut, som er det grønlandske parlament, kræver, at der udskrives valg.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Det er partierne Inuit Ataqatigiits, Demokraatits, Partii Naleraqs og Atassuts, der har bedt Inatsisartuts formandskab om at tage lovforslaget om valg op til behandling på vintersamlingen, der begynder tirsdag.

Regeringspartiet, Siumut, sidder med Kim Kielsen på posten som landsstyreformand. Han blev væltet af formandspinden i sit eget parti af Erik Jensen i en kampafstemning i november 2020.

Kim Kielsen fortsatte som landsstyreformand, og det har været uklart, hvem der egentlig står i spidsen for Siumut. Erik Jensen har forsøgt at få de andre partiers støtte som landsstyreformand. Men det har ikke givet pote.

- Landet har brug for at bygge broer, og situationen lige nu er uholdbar, derfor fremlægger vi dette lovforslag. Vi kan ikke undgå et valg, da den politiske situation er uholdbar, lyder det i notatet fra de fire partier.

/ritzau/