Både Matas og Coop oplever større efterspørgsel på mundbind, som anbefales af myndighederne i visse tilfælde.

I visse tilfælde er det en god idé at tage et mundbind på for at beskytte andre mod coronavirus. Det er eksempelvis på vej hjem efter at have været i en højrisikozone for coronavirus eller på vej til virustest.

Sådan fremgik det af nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen fredag, og det har fået salget af mundbind til at stige i Matas.

- Fredag er den enkeltdag, vi har solgt flest mundbind. Vi solgte cirka 8000, siger Klaus Fridorf, kommunikationschef i Matas.

I løbet af coronapandemien har Matas-butikkerne solgt 5000-7000 mundbind om ugen. Men i takt med at skolernes sommerferie nærmede sig, begyndte salget at stige.

- I uge 26, 27 og 28 har vi kunnet se en voldsom stigning i tallene, siger Klaus Fridorf.

I uge 26 blev der solgt cirka 25.000 mundbind. To uger senere blev 41.500 langet over disken i Matas eller solgt i kædens onlinebutik.

Og Matas er ikke den eneste forhandler, der køber større ind af mundbind.

Coop ønsker ikke at oplyse sine salgstal, men ifølge informationsdirektør Jens Juul Nielsen er de mundbind, der har været sat til salg i udvalgte butikker i kæderne Kvickly og SuperBrugsen, blevet solgt på stedet.

Og kunder har spurgt detailvirksomheden, hvor de kan få fat i maskerne. Derfor er Coop ved at købe flere mundbind til den kommende tid.

- Vi forventer i løbet af de kommende 14 dage at få større mængder ind, så man kan få mundbind i de fleste af vores større butikker i typisk Kvickly og SuperBrugsen, siger Jens Juul Nielsen.

Både Matas og Coop pointerer, at deres mundbind er CE-mærkede. Det er blandt de ting, man skal se efter, når man som forbruger skal købe mundbind, fortæller Lægemiddelstyrelsen.

- Køb en vare, der er CE-mærket, der har dansk mærkning og brugervejledning, og brug det, som det er meningen, det skal bruges, siger Katrine Hagen, der er akademisk medarbejder og ekspert i medicinsk udstyr ved styrelsen.

Blandt andet bør man kun bruge engangsmundbind én gang, og man bør ikke røre ved det ofte.

