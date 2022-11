Lyt til artiklen

Inflationen og de stigende elpriser har kostet dyrt for danskerne. Det kan mærkes i antallet af ansøgere, der har søgt julehjælp.

Det sker tit, at Charlotte Nagel fra Nykøbing Falster ikke har råd til mad til både sin datter og sig selv.

Derfor går hun ofte i seng uden at spise aftensmad. Og derfor har hun valgt at søge julehjælp hos Dansk Folkehjælp, skriver TV 2 Øst.

Hun håber, at hun med pengene kan få noget god julemad og gaver til sin datter.

Men hun er langt fra den eneste, der har valgt at søge julehjælp.

De stigende priser har medvirket til, at knap 13.000 ansøgere har anmodet om julehjælp i år, kan Mødrehjælpen berette. Det er hele 71 procent flere end sidste år.

I Dansk Folkehjælps lokalafdeling har de også bemærket den stigende efterspørgsel på julehjælp.

»Det skræmmer mig, at der kommer rigtig mange nye til i år. Der er mange mennesker, som før krisen ikke kunne drømme om at søge julehjælp, men nu er tvunget til at søge. Ellers har de ingen mulighed for at købe gaver til deres børn og få mad på bordet juleaften. Folk er desperate, det er der ingen tvivl om,« fortæller lokalformand for Dansk Folkehjælps afdeling på Lolland, Erik Ulrik Ranthe Sørensen.

Sidste år fik lokalafdelingen 143 ansøgninger om julehjælp. De er nu oppe på 154 ansøgninger, og der er fortsat 10 dage tilbage, hvor det er muligt at søge.

Dansk Folkehjælps julehjælp består af en købmandskurv eller gavekort til en værdi af 800 kroner, samt et gavekort på en værdi af 1000 kroner til køb af julegaver til børn.

Der kan søges til og med 20. november.