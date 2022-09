Lyt til artiklen

En længe ventet spørgerunde forsvandt sporløst, og kort efter stak en kontroversiel dansk tech-dronning af gennem en bagudgang forfulgt af en bodyguard.

Det lyder næsten som plottet fra en nyere James Bond-film, men scenen udspillede sig i eftermiddag til tech-messen TechBBQ i Københavns Sydhavn.

Her var dansktoppen af techverden mødt op for både i dag og i morgen at diskutere, debattere og networke.

Og en af de helt store kanoner til stede til en paneldebat i dag var CanopyLab-direktør, Sahra-Josephine Hjorth, der har været omdrejningspunktet for flere kritiske historier i især Ekstra Bladet, Frihedsbrevet, Berlingske og techmediet Version 2.

De har alle beskrevet problemer med hendes virksomhed CanopyLab, der måske ikke helt er så succesfuld og unik, som de viser udadtil – et image, der har ført til et prestigefuldt forløb i Barack Obamas Fond, pæne poster i toppen af dansk erhvervsliv og millionindsprøjtninger.

Vi lader Scanpix' fotobeskrivelse stå i dette tilfælde: »Sahra-Josephine Hjorth. Hun er succesfuld iværksætter med Canopylab, feminist, minoritet, mor og ung. Barack Obama og hans fond har valgt at fremhæve hende som en af fremtidens europæiske leder, hun skal være en del af Obama Foundation Leaders Europe Program i 2022.« Det er det billede, der er begyndt at krakelere. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Vi lader Scanpix' fotobeskrivelse stå i dette tilfælde: »Sahra-Josephine Hjorth. Hun er succesfuld iværksætter med Canopylab, feminist, minoritet, mor og ung. Barack Obama og hans fond har valgt at fremhæve hende som en af fremtidens europæiske leder, hun skal være en del af Obama Foundation Leaders Europe Program i 2022.« Det er det billede, der er begyndt at krakelere. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Ifølge Ekstra Bladet hænger ord som »konkurs, regnskabsrod, oppustede brugertal og mystiske forklaringer« efter hende og hendes platform for digital læring.

Og netop kritiske spørgsmål var Therese Moreau, journalist på Version 2, mødt op for at stille i dag. Hun har dækket CanopyLab og Sahra-Josephine Hjorth og havde set frem til at få svar på nogle af sine spørgsmål fra hovedpersonen.

»De havde klart sagt i starten, at man kunne skrive spørgsmål ind gennem en app, og dem ville panelet så besvare. Og da der ikke blev inddraget spørgsmål undervejs, måtte de komme i slutningen, tænkte jeg. Helt fair.«

Men det skete aldrig. Paneldebatten sluttede foran de cirka 150 fremmødte, og hovedpersonen forlod straks scenen – skarpt flankeret af en slags personlig bodyguard.

»Jeg har fået bekræftet fra TechBBQ, at hun havde bedt om en sikkerhedsvagt for overhovedet at ville være med, og det bliver ligesom tydeligt, at det nok var os i pressen, det måske var rettet mod,« fortæller Therese Moreau.

Hun og journalister fra andre danske medier konstaterede, at hele spørgerunden tydeligvis var blevet aflyst, så de forsøgte nærmest alle at løbe efter hende for at få svar.

Therese Moreau er journalist på techmediet Version 2, hvor hun især beskæfiger sig med kunstig intelligens - eller AI. Og netop AI slår CanobyLab sig op på. Foto: Cecilie Bach. Vis mere Therese Moreau er journalist på techmediet Version 2, hvor hun især beskæfiger sig med kunstig intelligens - eller AI. Og netop AI slår CanobyLab sig op på. Foto: Cecilie Bach.

Men forgæves. Sahra-Josephine Hjorth styrede målrettet – flankeret af en sikkerhedsvagt – mod det lukkede backstageområde og ignorerede de mange spørgsmål. Efterfølgende kunne hun ses blive gennet ud af en bagdør med bodyguarden i hælene for ikke at blive set igen, fortæller Therese Moreau.

»Det var da lidt dramatisk,« medgiver hun og kalder hele situationen »mærkelig« og »irriterende«.

Therese Moreau ville gerne have spurgt ind til, at der er flere eksperter, der trækker tæppet væk under CanopyLabs teknologi og kunstige intelligens, som de slet ikke mener, kan så meget, som firmaet giver udtryk for.

Og at hun har set flere af CanopyLabs-brugerners profilbilleder dele ansigt med stock photos. Hvilket flere af virksomhedens medarbejdere også gør.

I stedet for at svare på spørgsmålene om sin hyldede virksomheds reelle bedrifter, har Sahra-Josephine Hjorth i mellemtiden givet sine Instagram-følgere muligheden for at gætte, hvor hun nu drøner videre hen.

Svaret er Spanien.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth eller en anden person fra CanopyLab, men det har ikke været muligt.