Pfizer kan levere flere vacciner, og derfor ventes alle at kunne tilbydes en vaccine før sommerferien.

Alle i Danmark kan være færdigvaccineret 27. juni, hvis de ønsker at blive vaccineret.

Det er en uge tidligere end forventet. Det oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Ændringen skyldes, at Pfizer kan levere flere doser end ventet, mens AstraZeneca ikke leverer som forventet. Det fortæller Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Sammenlagt betyder det, at vi kan se frem til at modtage 900.000 flere doser, end vi regnede med i sidste uge og det betyder så, at vi nu kan forvente at have vaccineret alle, der ønsker det, ved udgangen af uge 25 - senest 27. juni.

- Dermed vil størstedelen af befolkningen være færdigvaccineret, når vi når frem til sommerferien, siger Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen understreger, at der er tale om en prognose, som kan ændre sig, hvis vaccinerne ikke kommer som forventet.

Samtidig er det en forudsætning, at vacciner fra blandt andet amerikanske Johnson & Johnson bliver godkendt og kan tages i brug i Danmark.

27. juni har tidligere været datoen for, hvornår alle kunne være færdigvaccineret i Danmark.

Men i slutningen af januar blev datoen skubbet til 4. juli på grund af færre leverede vacciner fra Pfizer end forventet.

Nu har planen så ændret sig igen.

I Danmark forventes man at tilbyde vacciner til 4,8 millioner personer, hvilket altså ikke er hele befolkningen.

Det skyldes, at vacciner ikke blive givet til børn under 16 år.

Rækkefølgen for at blive vaccineret i Danmark er blandt andet bestemt ud fra alder og sundhedstilstand, og befolkningen er opdelt i 12 grupper.

I denne uge er der fokus på at få givet første stik til alle i gruppe 2, der er borgere over 65 år, som får hjælp i hjemmet.

Samtidig er man i gang med at vaccinere alle i gruppe 3, der er borgere over 85 år.

Desuden går sundhedsmyndighederne i gang med at vaccinere udvalgte patienter med særlig risiko og deres pårørende. De er i henholdsvis gruppe 5 og 6.

Den brede befolkning - der er i 12. og sidste gruppe - ventes først at starte med at blive vaccineret i maj.

